增速史上最快！貝萊德比特幣現貨ETF僅花293天衝破3百億美元規模

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 16:30

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 本周大幅上漲至接近歷史高點，今 (31) 日則小幅走升，因市場對美國共和黨總統候選人川普將在下周二 (11 月 5 日) 大選中勝出押注增加，而同一時間，比特幣現貨 ETF 也有所上漲。

由於川普勝選可能預示著未來幾年將出現更友善的加密貨幣監管，比特幣本周跟其他加密貨幣齊步走漲。截至台灣時間今日下午 15 點 33 分，比特幣在 7 萬 2445.8 美元持穩表現。

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《彭博資訊》報導，貝萊德 (BLK-US) iShares Bitcoin Trust(IBIT) 已成為史上成長最快的 ETF，規模超過 300 億美元。彭博資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，該檔比特幣現貨 ETF 僅用 293 天就達到 300 億，創造新的紀錄，明年 1 月時料將超過黃金 ETF。這一速度超過摩根大通 JEPI 和主要黃金 ETF 的成長速度，它們分別花了 1272 天和 1790 天達到 300 億美元門檻。

彭博數據顯示，隨著大量資金周二 (29 日) 流入，加上比特幣價格上漲，iShares Bitcoin Trust 的市值突破 300 億美元。該 ETF 目前持有超過 41.7 萬枚比特幣，約佔比特幣總供應量的 2%。

比特幣社區成員 Sani 指出，若 iShares Bitcoin Trust 繼續保持當前成長動能，該 ETF 今年底可能會累積多達 50 萬枚比特幣，iShares Bitcoin Trust 將成為全球第三大比特幣持有者，僅次於 Coinbase 和幣安。

研究公司 Crypto Quant 創辦人兼執行長 Ki Young Ju 表示，這些令人印象深刻的數字反映了機構對比特幣興趣的廣泛趨勢。過去一年，約有 27.8 萬枚比特幣流入美國現貨 ETF，主要來自散戶，同期約有 67 萬枚流入持有逾千枚比特幣的「鯨魚」錢包，這還不包括交易所和 mining 中的錢包。