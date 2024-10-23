陸央行LPR今年連三降、首期互換便利操作 專家：為金融機構增股市銀彈

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-23 08:51

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中國人民銀行 (央行) 周一 (21 日) 接連公布利好，早上先正式做出今年第三次調整貸款市場報價利率 (LPR)，創近年最大降幅紀錄，傍晚又公告稱進行證券、基金、保險公司互換便利(SFISF) 首次操作。

中國央行周一宣布將 1 年期跟 5 年期 LPR 均下調 25 個基點，分別降至 3.1% 以及 3.6%，是今年以來第三次下調 LPR，也是降幅最大一次。

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專家指出，調降 LPR 一方面可引導金融機構繼續降低經營主體的融資成本，減輕企業和居民負擔，激發融資需求，增強信貸總量增長的穩定性，另一方面還有助於穩定企業和居民的信心和預期，特別是 5 年期以上 LPR 的大降，將有利於降低購屋者成本，與支持房地產企業融資等措施形成組合拳，對於穩定房市具有積極意義。

今年以來，5 年以上 LPR 累計下降 60 個基點，對新舊房貸都是利多。對即將貸款買房的人來說，利息成本更低。對存量房貸借款人來說，今年以來 LPR 下降的 0.6 個百分點，加上各商業銀行 10 月 25 日統一批量調整的存量房貸利率平均約下降 0.5 個百分點，今年房貸利率降幅可能超過 1 個百分點。大多數貸款購屋者負擔得以減輕，有助於提高居民整體的消費意願和消費能力。

此外，市場相當關注的證券、基金、保險公司互換便利性首次操作也在周一落實，本次操作金額 500 億人民幣，採用費率招標方式，20 家機構參與，最高投標費率 50 基點，最低投標費率 10 基點，中標費率為 20 基點。

所謂互換便利操作 (SFISF) 意思是金融機構可以拿流動性比較差的股票 ETF、滬深 300 成份股等向央行換入國債、央票等高流動性資產。

中國央行此次進行證券、基金、保險公司互換便利首次操作有兩大看點。一是操作費率很低，只有 20bp，也就是說金融機構透過互換便利操作換到優質資產的成本很低，有助於激發這些金融機構操作的熱情。第二大看點則是央行先前提到 SFISF 首期操作額度人民幣 5000 億，周一首次操作 500 億，也就是接下來還將繼續操作。



金融機構拿到國債、央票等優質資產後，可以將國債、央票等作為質押品向商業銀行貸款，從而獲得資金買入股票，大幅增加金融機構在股市上的彈藥量。

當股市回落的時候，股票估值下降，性價比上升，證券、基金、保險公司等有充足的彈藥逢低買入，獲得低吸的機會，對市場來說可以止跌回升。

此外，股市大跌時，證券、基金、保險公司等產品贖回壓力增加，金融機構可以透過互換便利操作獲得流動性，化解贖回風險。

SFISF 的落實再次說明國家穩定資本市場的決心，從 9 月底宣布到落實不到一個月，說明目前中國政府對資本市場的支持是堅定的、真金白銀的。