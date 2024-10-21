盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額65.15億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 11:49
台股今日電子零組件業類股表現強勁，21日11:49相關指數上漲2.06%，總成交額65.15億元，大盤占比9.46%。
該產業上漲家數82、下跌家數17、平盤家數8。領漲個股東浦(3290-TW)21日11:49股價上漲3.7元，報40.7元，漲幅10%。
電子零組件類指數近5日下跌0.14%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.14%
|-0.28%
|近一月
|-1.89%
|+0.63%
|近三月
|-2.47%
|-1.08%
|近六月
|+3.82%
|+10.84%
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