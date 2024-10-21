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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額65.15億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 11:49


台股今日電子零組件業類股表現強勁，21日11:49相關指數上漲2.06%，總成交額65.15億元，大盤占比9.46%。

該產業上漲家數82、下跌家數17、平盤家數8。領漲個股東浦(3290-TW)21日11:49股價上漲3.7元，報40.7元，漲幅10%。

電子零組件類指數近5日下跌0.14%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.14% -0.28%
近一月 -1.89% +0.63%
近三月 -2.47% -1.08%
近六月 +3.82% +10.84%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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