盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.55%，總成交額0.20億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 09:49
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，21日09:49相關指數上漲3.55%，總成交額0.20億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)21日09:47股價上漲0.2元，報21.1元，漲幅0.96%。
玻璃陶瓷近5日上漲2.21%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.21%
|+2.56%
|近一月
|+5.59%
|+5.99%
|近三月
|-4.52%
|+2.7%
|近六月
|+3.23%
|+20.28%
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