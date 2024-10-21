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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.55%，總成交額0.20億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 09:49


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，21日09:49相關指數上漲3.55%，總成交額0.20億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)21日09:47股價上漲0.2元，報21.1元，漲幅0.96%。

玻璃陶瓷近5日上漲2.21%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +2.21% +2.56%
近一月 +5.59% +5.99%
近三月 -4.52% +2.7%
近六月 +3.23% +20.28%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23595.890.46%
中釉21.050.72%

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加權指數法興(購) 槓桿5.86
加權指數法興(售) 槓桿6.57

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