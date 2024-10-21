盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.83%，總成交額3.09億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 09:05
台股今日文化創意業類股表現強勁，21日09:05相關指數上漲2.83%，總成交額3.09億元，大盤占比5.66%。
該產業上漲家數13、下跌家數9、平盤家數4。領漲個股鈊象(3293-TW)21日09:04股價上漲40元，報1120.0元，漲幅3.7%。
文化創意產業指數近5日上漲2.16%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.16%
|-0.28%
|近一月
|+20.5%
|+0.63%
|近三月
|+32.14%
|-1.08%
|近六月
|+73.78%
|+10.84%
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