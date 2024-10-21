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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.83%，總成交額3.09億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 09:05


台股今日文化創意業類股表現強勁，21日09:05相關指數上漲2.83%，總成交額3.09億元，大盤占比5.66%。

該產業上漲家數13、下跌家數9、平盤家數4。領漲個股鈊象(3293-TW)21日09:04股價上漲40元，報1120.0元，漲幅3.7%。

文化創意產業指數近5日上漲2.16%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.16% -0.28%
近一月 +20.5% +0.63%
近三月 +32.14% -1.08%
近六月 +73.78% +10.84%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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