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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)


5. 外資當日 (18) 買超的股票
群創 (3481-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
新光金11.5-0.86%
群創16.30.00%
凱基金17.4-1.97%
鴻海211.51.93%
長榮航37.30.00%
華航21.70.00%
台積電10900.46%
中信金36.55-0.95%
元大台灣價值高息9.720.10%

鉅亨贏指標

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#波段回檔股

中強短弱
新光金

76.47%

勝率

#指標剛突破

偏強
群創

79.31%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
群創

79.31%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
群創

79.31%

勝率

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