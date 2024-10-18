盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額90.07億
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 12:19
台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.03%，總成交額90.07億元，大盤占比11.16%。
該產業上漲家數7、下跌家數35、平盤家數5。領跌個股華星光(4979-TW)18日12:19股價下跌11元，報143.0元，跌幅7.14%。
通信網路類指數近5日下跌1%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.0%
|+1.43%
|近一月
|+9.35%
|+2.53%
|近三月
|+8.98%
|-3.35%
|近六月
|+33.04%
|+8.57%
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