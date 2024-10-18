search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額90.07億

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 12:19


台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日12:19相關指數下跌2.03%，總成交額90.07億元，大盤占比11.16%。

該產業上漲家數7、下跌家數35、平盤家數5。領跌個股華星光(4979-TW)18日12:19股價下跌11元，報143.0元，跌幅7.14%。

通信網路類指數近5日下跌1%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.0% +1.43%
近一月 +9.35% +2.53%
近三月 +8.98% -3.35%
近六月 +33.04% +8.57%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23485.321.87%
華星光143-7.14%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.48
加權指數法興(售) 槓桿6.68

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏強
華星光

72.73%

勝率

#指標剛跌破

偏強
華星光

72.73%

勝率

#波段回檔股

偏強
華星光

72.73%

勝率

#跌破區間

偏強
華星光

72.73%

勝率

#下跌三黑K線

偏強
華星光

72.73%

勝率

延伸閱讀


Empty