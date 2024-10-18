盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額19.19億
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 09:19
台股今日光電業類股表現疲軟，18日09:19相關指數下跌2.18%，總成交額19.19億元，大盤占比4.27%。
該產業上漲家數37、下跌家數17、平盤家數6。領跌個股大立光(3008-TW)18日09:19股價下跌220元，報2325.0元，跌幅8.64%。
光 電 業近5日上漲2.68%，集中市場加權指數上漲1.74%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.68%
|+1.74%
|近一月
|+0.05%
|+5.51%
|近三月
|-9.82%
|-3.01%
|近六月
|+12.01%
|+14.05%
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