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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額19.19億

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 09:19


台股今日光電業類股表現疲軟，18日09:19相關指數下跌2.18%，總成交額19.19億元，大盤占比4.27%。

該產業上漲家數37、下跌家數17、平盤家數6。領跌個股大立光(3008-TW)18日09:19股價下跌220元，報2325.0元，跌幅8.64%。

光 電 業近5日上漲2.68%，集中市場加權指數上漲1.74%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +2.68% +1.74%
近一月 +0.05% +5.51%
近三月 -9.82% -3.01%
近六月 +12.01% +14.05%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23633.832.52%
大立光2350-7.66%

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加權指數法興(購) 槓桿6.81
加權指數法興(售) 槓桿6.56

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