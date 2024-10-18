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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅4.9%，總成交額225.41億

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 09:05


台股今日半導體業類股表現強勁，18日09:05相關指數上漲4.9%，總成交額225.41億元，大盤占比50.11%。

該產業上漲家數57、下跌家數12、平盤家數12。領漲個股昇陽半導體(8028-TW)18日09:05股價上漲8.5元，報148.5元，漲幅6.07%。

半導體業近5日上漲1.6%，集中市場加權指數上漲1.74%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +1.6% +1.74%
近一月 +8.5% +5.51%
近三月 -1.61% -3.01%
近六月 +22.21% +14.05%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23631.982.51%
昇陽半導體140.50.36%

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加權指數法興(購) 槓桿6.89
加權指數法興(售) 槓桿6.51

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