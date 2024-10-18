盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅4.9%，總成交額225.41億
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 09:05
台股今日半導體業類股表現強勁，18日09:05相關指數上漲4.9%，總成交額225.41億元，大盤占比50.11%。
該產業上漲家數57、下跌家數12、平盤家數12。領漲個股昇陽半導體(8028-TW)18日09:05股價上漲8.5元，報148.5元，漲幅6.07%。
半導體業近5日上漲1.6%，集中市場加權指數上漲1.74%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.6%
|+1.74%
|近一月
|+8.5%
|+5.51%
|近三月
|-1.61%
|-3.01%
|近六月
|+22.21%
|+14.05%
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