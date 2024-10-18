盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅4.9%，總成交額225.41億

法說驚豔！台積電ADR漲幅擴大至11% 市值衝到1.08兆美元

台積電法說驚豔！期貨站上1105元 ADR盤前飆漲8% 市值再戰1兆美元

〈台積電法說〉Q4營收再創高、上調全年營收年增幅、2奈米需求爆棚 十大重點一文看懂