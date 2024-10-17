盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.14%，報285元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 09:12
艾瑪斯-KY(6933-TW)17日09:12股價上漲19元，報285.0元，漲幅7.14%，成交387張。
艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。
近5日股價上漲16.92%，集中市場加權指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-257 張
- 外資買賣超：-256 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+192 張
- 融券增減：-1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)股價拉至漲停，漲停價275.0元，成交820張
- 盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)急拉3.03%報273.0元，成交888張
- 盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.1%，報271.5元
- 盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)急拉3.14%報279.0元，成交178張
上一篇
下一篇