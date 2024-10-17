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鉅亨速報

盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.14%，報285元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 09:12


艾瑪斯-KY(6933-TW)17日09:12股價上漲19元，報285.0元，漲幅7.14%，成交387張。

艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。

近5日股價上漲16.92%，集中市場加權指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-257 張
  • 外資買賣超：-256 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+192 張
  • 融券增減：-1 張

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