search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.01%，總成交額105.86億

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 09:09


台股今日半導體業類股表現疲軟，16日09:09相關指數下跌3.01%，總成交額105.86億元，大盤占比33.3%。

該產業上漲家數16、下跌家數67、平盤家數4。領跌個股聯發科(2454-TW)16日09:09股價下跌35元，報1265.0元，跌幅2.69%。

半導體業近5日上漲5.45%，集中市場加權指數上漲3.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +5.45% +3.01%
近一月 +11.69% +7.04%
近三月 +0.35% -2.46%
近六月 +24.81% +13.9%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22989.61-1.30%
聯發科1280-1.54%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.61
加權指數法興(售) 槓桿6.96

延伸閱讀


Empty