盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅3.01%，總成交額105.86億
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 09:09
台股今日半導體業類股表現疲軟，16日09:09相關指數下跌3.01%，總成交額105.86億元，大盤占比33.3%。
該產業上漲家數16、下跌家數67、平盤家數4。領跌個股聯發科(2454-TW)16日09:09股價下跌35元，報1265.0元，跌幅2.69%。
半導體業近5日上漲5.45%，集中市場加權指數上漲3.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.45%
|+3.01%
|近一月
|+11.69%
|+7.04%
|近三月
|+0.35%
|-2.46%
|近六月
|+24.81%
|+13.9%
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