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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額457.37億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:04


台股今日半導體業類股表現強勁，15日10:04相關指數上漲2.11%，總成交額457.37億元，大盤占比27.9%。

該產業上漲家數63、下跌家數20、平盤家數4。領漲個股聯鈞(3450-TW)15日10:03股價上漲22.5元，報250.5元，漲幅9.87%。

半導體業近5日上漲3.51%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +3.51% +1.2%
近一月 +9.41% +5.59%
近三月 -1.73% -3.94%
近六月 +20.04% +10.8%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23251.621.20%
聯鈞250.59.87%

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