盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額457.37億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:04
台股今日半導體業類股表現強勁，15日10:04相關指數上漲2.11%，總成交額457.37億元，大盤占比27.9%。
該產業上漲家數63、下跌家數20、平盤家數4。領漲個股聯鈞(3450-TW)15日10:03股價上漲22.5元，報250.5元，漲幅9.87%。
半導體業近5日上漲3.51%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.51%
|+1.2%
|近一月
|+9.41%
|+5.59%
|近三月
|-1.73%
|-3.94%
|近六月
|+20.04%
|+10.8%
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