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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、台積電 (2330-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、緯創 (3231-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、緯創 (3231-TW)、台積電 (2330-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、廣達 (2382-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)


5. 外資當日 (14) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)
 

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新光金11.750.00%
凱基金16.80.30%
台積電10550.96%
緯創1100.92%
廣達2881.59%
鴻海201.51.26%
中信金35.650.14%
復華台灣科技優息18.980.48%
元大台灣價值高息9.640.52%
中信中國高股息13.35-1.04%

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#下跌三黑K線

中強短弱
新光金

76.47%

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#營收創高股

偏強
台積電

48.72%

勝率

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