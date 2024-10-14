續推永續發展！陸央行等部門發布19項綠色金融重點舉措 聚焦四大面向

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 14:55

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中國持續推動綠色經濟發展，中國人民銀行 (央行)、生態環境部、金融監管總局、中國證監會上周共同印發《關於發揮綠色金融作用 服務美麗中國建設的意見》，從加大重點領域支援力度、提升綠色金融專業服務能力、豐富綠色金融產品和服務、強化實施保障四個方面出發，提出 19 項重點舉措。

中國央行有關部門負責人介紹，選擇上述四個領域主要有兩大考量；一是聚焦美麗中國建設重點領域，圍繞降碳、減汙、擴綠、增長，支援上述領域能夠有力提升生態環境品質，加快產業結構綠色低碳轉型升級，有效應對氣候變遷。

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二是兼具商業永續性，上述領域資金需求量巨大，透過強化綠色金融產品和服務，支援環保和綠色低碳技術研發、基礎設施改造和工藝流程優化等，能夠獲得較好的市場收益。

《意見》也明確指出，聚焦美麗中國建設實際需要，統籌謀劃一批標誌性重大工程專案，加大對接融資支援。按照協同推進降碳、減汙、擴綠、增長的要求，圍繞美麗中國先行區建設、重點行業綠色低碳發展、深入推進污染防治攻堅、生態保護修復等重點領域，搭建美麗中國建設專案庫，有效提升金融支援精準性。

《意見》還強調，要著力提升金融機構綠色金融服務能力，豐富綠色金融產品和服務。根據上述負責人介紹，《意見》按照政策引導、市場主導的原則，推動金融部門、產業部門、經營主體同向發力，共同服務美麗中國建設。

為讓《意見》貫徹落實，上述負責人表示，中國央行將會同有關部門建立健全工作機制、細化工作任務、切實抓好《意見》落實。

在強化部門協同方面，建立健全綠色金融服務美麗中國建設工作機制，加強產業部門、金融部門、市場主體的協同合作。同時，搭建重點專案庫，加強政銀企對接，不定期向各金融機構推送。完善政策保障體系，及時協調解決政策落地的堵點難點問題。

此外，推動建立統一的綠色金融、轉型金融標準體系，強化統計監測，建立且改善重點行業企業碳排放核算、專案碳減排量核算、產品碳足跡核算等標準和方法，建立健全資源環境要素確權登記和交易體系。