盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額0.93億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 11:19
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，11日11:19相關指數下跌2.16%，總成交額0.93億元，大盤占比0.04%。
該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)11日11:18股價下跌0.45元，報16.85元，跌幅2.6%。
玻璃陶瓷近5日下跌6.7%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.7%
|+1.2%
|近一月
|+10.72%
|+7.57%
|近三月
|-7.94%
|-5.62%
|近六月
|-1.59%
|+9.13%
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