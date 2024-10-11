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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額0.93億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 11:19


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，11日11:19相關指數下跌2.16%，總成交額0.93億元，大盤占比0.04%。

該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)11日11:18股價下跌0.45元，報16.85元，跌幅2.6%。

玻璃陶瓷近5日下跌6.7%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -6.7% +1.2%
近一月 +10.72% +7.57%
近三月 -7.94% -5.62%
近六月 -1.59% +9.13%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22937.221.23%
台玻16.85-2.60%

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加權指數法興(售) 槓桿7.06

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