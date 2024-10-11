search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.34億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,427.5美元，24小時漲跌幅-0.52%；以太幣(ETH)現報價格2,400.79美元，24小時漲跌幅+0.24%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.03億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅43.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅18.7%；UNI(UNI)24小時跌幅8.9%。


近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅16.8%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅16.2%；FTT(FTT)近一週漲幅15.9%。

近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅60.5%；ALPINE(ALPINE)近一週跌幅35.6%；桑托斯幣(SANTOS)近一週跌幅35.1%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣60494-0.68%
以太幣2398.190.09%
USDC1.0007-0.02%

延伸閱讀


Empty