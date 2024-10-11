鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.34億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,427.5美元，24小時漲跌幅-0.52%；以太幣(ETH)現報價格2,400.79美元，24小時漲跌幅+0.24%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.03億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅43.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅18.7%；UNI(UNI)24小時跌幅8.9%。
近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅16.8%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅16.2%；FTT(FTT)近一週漲幅15.9%。
近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅60.5%；ALPINE(ALPINE)近一週跌幅35.6%；桑托斯幣(SANTOS)近一週跌幅35.1%。
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