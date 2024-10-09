盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額0.90億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:19
台股今日造紙工業類股表現疲軟，09日10:19相關指數下跌2.12%，總成交額0.90億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股榮成(1909-TW)09日10:17股價下跌0.4元，報13.95元，跌幅2.79%。
造紙工業近5日下跌2.03%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.03%
|+0.99%
|近一月
|+6.7%
|+5.49%
|近三月
|-5.32%
|-5.31%
|近六月
|-4.42%
|+10.74%
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