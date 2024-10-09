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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額0.90億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:19


台股今日造紙工業類股表現疲軟，09日10:19相關指數下跌2.12%，總成交額0.90億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股榮成(1909-TW)09日10:17股價下跌0.4元，報13.95元，跌幅2.79%。

造紙工業近5日下跌2.03%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -2.03% +0.99%
近一月 +6.7% +5.49%
近三月 -5.32% -5.31%
近六月 -4.42% +10.74%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22659.080.21%
榮成13.8-3.83%

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加權指數法興(售) 槓桿6.76

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