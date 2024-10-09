中國券商單日開戶超過2萬！00後大學生也來了 催辦理趕上課

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-09 10:00

‌



中國國慶節後第一天（8 日），A 股兩市成交額創下人民幣 3.45 兆的新紀錄，目前券商排隊開戶的人數還在增長，連 00 後大學生也來了，還催承辦人員趕快辦理，趕著要去上課。

據《券商中國》周一報導，國慶假期最後一天，某指標性券商單日開戶數超過 2 萬戶，融資融券預約開戶數也有幾千戶。

‌



這種開戶火爆的情況，恍如 2014 年、2015 年，當時透過網路引流的券商，日均超過 1 萬戶，單日開戶數最高可達 10 萬戶，甚至因人手不足，券商總部辦公室員工都去一線支援開戶。

「今天還有幾百人在線排隊申請，我們已暫停本職工作，去支援開戶，主要是線上雙向影音見證」，一名券商總部員工說，「有個 00 後學生催著辦理，說著急趕著去上課！」

一位 00 後學生眼見室友投資股票，單天就賺了人民幣 1,000 元，這名學生馬上就申請，開了證券賬戶，但這名學生對股票市場一無所知。

9 月 23 日至 9 月 30 期間，湘財證券新增開戶的投資者，00 後成為主力，比率達到 27%，其次為 90 後，佔 23%，80 後佔 24%。

國金證券也透露，從國慶假期預約開戶數據可看出，較過往 1 個月的平均數量，增長幅度達 150% 左右。客群年齡結構上，80 後、90 後客戶居多，甚至有部分 00 後客戶。

「有趣的是，我們還遇到一位少數民族的投資者申請開戶，但他只會說方言，語言溝通困難，只好到處求助」，上述券商總部員工說道，開戶火爆的情況估計還會延續一段時間。