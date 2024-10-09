盤中速報 - Sui大跌8.36%，報1.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 00:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.36%，最新價格1.97美元，總成交量達3.64億美元，總市值52.25億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：2.17美元，近 1 日最低價：1.93美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.26%
- 近 1 月：+115.62%
- 近 3 月：+200.76%
- 近 6 月：+18.45%
- 今年以來：+140.02%
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