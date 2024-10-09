盤中速報 - 桑托斯幣大漲26.76%，報4.06美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 00:05
桑托斯幣(SANTOS)在過去 24 小時內漲幅超過26.76%，最新價格4.06美元，總成交量達0.87億美元，總市值0.23億美元，目前市值排名第 220 名。
近 1 日最高價：5.55美元，近 1 日最低價：3.185美元，流通供給量：5,546,061。
Santos FC Fan Token (SANTOS) 是一個 粉絲令牌 來自巴西足球俱樂部桑托斯。 該令牌的創建是為了徹底改變 Santos FC 的球迷體驗。使用 SANTOS 代幣，Santos FC 球迷可以參與球隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT 並享受獎勵遊戲功能……
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+67.87%
- 近 1 月：+72.92%
- 近 3 月：+70.78%
- 近 6 月：-40.70%
- 今年以來：+44.47%
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