盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額18.43億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:34
台股今日汽車工業類股表現疲軟，08日10:34相關指數下跌2.02%，總成交額18.43億元，大盤占比0.99%。
該產業上漲家數8、下跌家數28、平盤家數3。領跌個股劍麟(2228-TW)08日10:32股價下跌3.5元，報111.0元，跌幅3.06%。
汽車工業近5日下跌2.18%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.18%
|+2.15%
|近一月
|+6.44%
|+5.91%
|近三月
|-2.09%
|-3.63%
|近六月
|-1.8%
|+11.63%
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