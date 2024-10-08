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鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額18.43億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:34


台股今日汽車工業類股表現疲軟，08日10:34相關指數下跌2.02%，總成交額18.43億元，大盤占比0.99%。

該產業上漲家數8、下跌家數28、平盤家數3。領跌個股劍麟(2228-TW)08日10:32股價下跌3.5元，報111.0元，跌幅3.06%。

汽車工業近5日下跌2.18%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 -2.18% +2.15%
近一月 +6.44% +5.91%
近三月 -2.09% -3.63%
近六月 -1.8% +11.63%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22562.99-0.61%
劍麟111.5-2.62%

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加權指數法興(購) 槓桿12.99
加權指數法興(售) 槓桿6.4

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