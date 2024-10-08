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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額8.74億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:04


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，08日10:04相關指數下跌2.04%，總成交額8.74億元，大盤占比0.58%。

該產業上漲家數2、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股台達化(1309-TW)08日10:04股價下跌0.95元，報20.65元，跌幅4.4%。

塑膠工業近5日下跌1.41%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -1.41% +2.15%
近一月 +11.82% +5.91%
近三月 -8.2% -3.63%
近六月 -19.36% +11.63%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22565.73-0.60%
台達化20.3-6.02%

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