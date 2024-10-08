盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額8.74億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:04
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，08日10:04相關指數下跌2.04%，總成交額8.74億元，大盤占比0.58%。
該產業上漲家數2、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股台達化(1309-TW)08日10:04股價下跌0.95元，報20.65元，跌幅4.4%。
塑膠工業近5日下跌1.41%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.41%
|+2.15%
|近一月
|+11.82%
|+5.91%
|近三月
|-8.2%
|-3.63%
|近六月
|-19.36%
|+11.63%
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