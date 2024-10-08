盤中速報 - Sui大漲18.69%，報2.09美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過18.69%，最新價格2.09美元，總成交量達3.06億美元，總市值55.93億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：2.13美元，近 1 日最低價：1.76美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.17%
- 近 1 月：+107.34%
- 近 3 月：+188.78%
- 近 6 月：+12.55%
- 今年以來：+119.03%
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