盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額298.79億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:19
台股今日電子零組件業類股表現強勁，07日13:19相關指數上漲2.07%，總成交額298.79億元，大盤占比9.36%。
該產業上漲家數80、下跌家數16、平盤家數3。領漲個股嘉澤(3533-TW)07日13:18股價上漲140元，報1550.0元，漲幅9.93%。
零組件業近5日下跌5.11%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.11%
|-2.28%
|近一月
|-0.89%
|+4.05%
|近三月
|-10.32%
|-5.32%
|近六月
|-2.63%
|+9.66%
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