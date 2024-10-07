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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額298.79億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:19


台股今日電子零組件業類股表現強勁，07日13:19相關指數上漲2.07%，總成交額298.79億元，大盤占比9.36%。

該產業上漲家數80、下跌家數16、平盤家數3。領漲個股嘉澤(3533-TW)07日13:18股價上漲140元，報1550.0元，漲幅9.93%。

零組件業近5日下跌5.11%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -5.11% -2.28%
近一月 -0.89% +4.05%
近三月 -10.32% -5.32%
近六月 -2.63% +9.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22702.561.79%
嘉澤15509.93%

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加權指數法興(購) 槓桿6.3
加權指數法興(售) 槓桿7.21

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