盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額24.51億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:49
台股今日其他電子業類股表現強勁，07日09:49相關指數上漲2.27%，總成交額24.51億元，大盤占比7.43%。
該產業上漲家數32、下跌家數12、平盤家數3。領漲個股竹陞科技(6739-TW)07日09:48股價上漲16.5元，報181.5元，漲幅10%。
其他電子類指數近5日下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.88%
|-0.97%
|近一月
|+7.89%
|+2.26%
|近三月
|-3.7%
|-4.61%
|近六月
|+15.93%
|+5.02%
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