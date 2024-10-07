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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額24.51億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:49


台股今日其他電子業類股表現強勁，07日09:49相關指數上漲2.27%，總成交額24.51億元，大盤占比7.43%。

該產業上漲家數32、下跌家數12、平盤家數3。領漲個股竹陞科技(6739-TW)07日09:48股價上漲16.5元，報181.5元，漲幅10%。

其他電子類指數近5日下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.88% -0.97%
近一月 +7.89% +2.26%
近三月 -3.7% -4.61%
近六月 +15.93% +5.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22606.011.36%
竹陞科技181.510.00%

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