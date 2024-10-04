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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.29%，總成交額34.83億

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 11:49


台股今日建材營造業類股表現疲軟，04日11:49相關指數下跌2.29%，總成交額34.83億元，大盤占比1.36%。

該產業上漲家數7、下跌家數48、平盤家數0。領跌個股欣巴巴(9906-TW)04日11:48股價下跌8.5元，報139.5元，跌幅5.74%。

建材營造近5日下跌0.12%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -0.12% -2.05%
近一月 -9.96% +1.35%
近三月 -5.64% -3.37%
近六月 +16.39% +10.09%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22302.71-0.39%
欣巴巴141.5-4.39%

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