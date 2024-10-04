盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.29%，總成交額34.83億
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 11:49
台股今日建材營造業類股表現疲軟，04日11:49相關指數下跌2.29%，總成交額34.83億元，大盤占比1.36%。
該產業上漲家數7、下跌家數48、平盤家數0。領跌個股欣巴巴(9906-TW)04日11:48股價下跌8.5元，報139.5元，跌幅5.74%。
建材營造近5日下跌0.12%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.12%
|-2.05%
|近一月
|-9.96%
|+1.35%
|近三月
|-5.64%
|-3.37%
|近六月
|+16.39%
|+10.09%
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