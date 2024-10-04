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鉅亨速報

盤中速報 - 勤凱科技(4760)急拉5.05%報145.5元，成交736張

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 11:16


勤凱科技(4760-TW)近5分K漲速5.05%，04日11:16報145.5元，成交736張，今日漲幅為1.75％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲5.54%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌1.88%。櫃買市場加權指數下跌0.26%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+274 張
  • 外資買賣超：+252 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：+789 張
  • 融券增減：+13 張

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