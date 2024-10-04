盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額4.01億
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 10:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，04日10:34相關指數上漲2.17%，總成交額4.01億元，大盤占比0.19%。
該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)04日10:34股價上漲0.55元，報19.3元，漲幅2.93%。
玻璃陶瓷近5日上漲12.77%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+12.77%
|-2.05%
|近一月
|+12.96%
|+1.35%
|近三月
|+0.44%
|-3.37%
|近六月
|+8.01%
|+10.09%
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