search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額4.01億

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 10:34


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，04日10:34相關指數上漲2.17%，總成交額4.01億元，大盤占比0.19%。

該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)04日10:34股價上漲0.55元，報19.3元，漲幅2.93%。

玻璃陶瓷近5日上漲12.77%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +12.77% -2.05%
近一月 +12.96% +1.35%
近三月 +0.44% -3.37%
近六月 +8.01% +10.09%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22302.71-0.39%
台玻19.11.87%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.95
加權指數法興(售) 槓桿6.1

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
台玻

80.95%

勝率

#均線指標上攻

偏強
台玻

80.95%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台玻

80.95%

勝率

延伸閱讀


Empty