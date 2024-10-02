大選在即！蘋果補繳4650億稅金怎麼花？愛爾蘭財長概述四大方向

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-02 16:07

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歐盟最高法院上月裁定蘋果 (AAPL-US) 必須向愛爾蘭補繳 130 億歐元 (約 4650.1 億台幣) 的稅金，愛爾蘭政府週二 (1 日) 概述打算如何使用這筆稅款。此前該國政已經制定一項 83 億歐元的預算計畫。

愛爾蘭財長 Jack Chambers 在選舉前的預算演說中說，歐盟最高法院上月判決為愛爾蘭提供一筆「具有變革性能力」的一次性收入。愛爾蘭可能在今年耶誕節前提前舉行大選

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Chambers 表示，愛爾蘭未來的經濟表現將取決於該國基礎設施專案在未來十年的優先順序和交付情況，並稱「當務之急」並非蘋果補繳的稅金用於日常支出或縮小稅基。「本屆政府認為，我們應利用這些收入來解決我們在住房、能源、水和交通基礎設施面臨的已知挑戰。」

愛爾蘭財政部週二預估，該國今年的稅收收入將達 1057 億歐元，較之前的預期增加 136 億歐元，主要受到公司稅收入和歐洲法院裁決帶來的收入推動。

愛爾蘭是蘋果在歐盟的基地，也是 27 個國家中企業稅稅率最低的國家之一。多年來，這個歐盟小成員國一直辯稱蘋果不應向該國償還未繳稅款，並對此案提出了異議，因為擔心這可能會威脅到愛爾蘭吸引渴望限制海外所得稅單企業投資的能力。

然而，歐洲法院 9 月 10 日的裁決確認歐盟執委會 2016 年的看法，也就是愛爾蘭向蘋果提供了「必須收回的非法援助」。

儘管有此裁決，專家認為對愛爾蘭名聲損害恐只是暫時的，不會顯著阻礙外國直接投資。自 2016 年歐盟頒布命令以來，愛爾蘭已修改企業稅稅法，包括在 12.5% 的企業稅稅率立場上的顯著轉變，以符合全球稅收法規的廣泛變化。