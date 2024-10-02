交投熱絡！A股在國慶長假前五天成交逾34兆 三大行業獲機構資金高度青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-02 08:59

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中國 A 股 3 大指數近來在一系列刺激政策下強勁反彈，從上周二 (9 月 24 日) 到周一 (9 月 30 日) 期間，上證指數(SSEC) 累計上漲 21.37%，A 股成交額合計約人民幣 7.4 兆元 (約 34 兆台幣)，周一 A 股成交額更達到人民幣 2.59 兆元，刷新歷史紀錄。

根據 Wind 數據，以證券行業為代表的非銀金融行業，成為機構資金重點買進標的，周一當天買入非銀金融行業 559 億人民幣，更是居各行業之首。在 9 月 24 日到 30 日的五個交易日內，A 股、港股機構資金買入排名中，非銀金融行業均居首位。

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申萬二級行業分類中，機構周一買入額排前三行業是非銀金融、電子、計算機行業，均超過人民幣 300 億元，在上述 5 個交易日買入額前三行業則非銀金融、計算機、電子行業，買入額均超過人民幣 700 億元，非銀金融以 1341 億元的機構買入額居首，比排名第二的計算機行業也高出約 524 億元。

港股方面，在機構買入額排名中，非銀金融亦位居各行業榜首買入額中，非銀金融、銀行、傳媒行業在這五個交易日的機構買入額分別為人民幣 129 億元、112 億元、93 億元。

在上述期間，A 股市場的非銀金融行業漲幅為 34%，排傳媒、美容護理、食品飲料、電腦行業之後，為行業漲幅第五；港股市場中，非銀金融以 33% 的漲幅，位居行業漲幅榜第四。同期，A 股非銀金融行業中，證券行業以 1025 億元的機構買入額高居首位，是保險業的約 5.34 倍。

機構資金大舉進場除顯示反彈行情帶來的業績好轉預期外，還有高層明確大力引導中長期資金入市、打通社保等資金入市堵點等政策打開了行業業務空間。此外，券商潛在的併購潮也給投資者帶來想像空間。

同期，A 股非銀金融行業中，證券行業以 1025 億元的機構買入額高居首位，是保險業的約 5.34 倍。在此期間，A 股證券行業漲幅達 39%，東方財富 (300059-CN) 股價漲幅達 89%，港股證券行業漲幅達到 53%。

除證券外，地產、白酒公司也成為機構追捧的主要物件。

天風證券表示，從本輪反彈結構來看，漲幅居前的券商、地產、白酒等板塊均是跟民生息息相關的族群，居民對於此類板塊的認知程度相對較高，導致此類板塊產生的行情易於與居民側資金產生共鳴，從而加速一致樂觀預期的形成。