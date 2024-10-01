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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額35.24億

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 13:04


台股今日文化創意業類股表現強勁，01日13:04相關指數上漲2.14%，總成交額35.24億元，大盤占比3.73%。

該產業上漲家數8、下跌家數13、平盤家數5。領漲個股霹靂(8450-TW)01日13:01股價上漲2.4元，報26.6元，漲幅9.92%。

文化創意產業指數近5日上漲12.46%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +12.46% +0.4%
近一月 +18.65% -2.23%
近三月 +29.44% -1.79%
近六月 +49.53% +6.48%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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