盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額35.24億
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 13:04
台股今日文化創意業類股表現強勁，01日13:04相關指數上漲2.14%，總成交額35.24億元，大盤占比3.73%。
該產業上漲家數8、下跌家數13、平盤家數5。領漲個股霹靂(8450-TW)01日13:01股價上漲2.4元，報26.6元，漲幅9.92%。
文化創意產業指數近5日上漲12.46%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+12.46%
|+0.4%
|近一月
|+18.65%
|-2.23%
|近三月
|+29.44%
|-1.79%
|近六月
|+49.53%
|+6.48%
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