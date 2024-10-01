鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.7億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達14.3%

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 10:15

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24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅14.3%；GMT(GMT)24小時漲幅9.53%；Ark(ARK)24小時漲幅8.71%。

24小時跌幅：Wing Token(WING)24小時跌幅11.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅8.17%；Sui(SUI)24小時跌幅7.05%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；LOKA(LOKA)近一週漲幅18.7%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅17.6%。