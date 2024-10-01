鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.7億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達14.3%
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,232美元，24小時漲跌幅-1.97%；以太幣(ETH)現報價格2,610.88美元，24小時漲跌幅+0.03%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.15億美元。
24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅14.3%；GMT(GMT)24小時漲幅9.53%；Ark(ARK)24小時漲幅8.71%。
24小時跌幅：Wing Token(WING)24小時跌幅11.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅8.17%；Sui(SUI)24小時跌幅7.05%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；LOKA(LOKA)近一週漲幅18.7%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅17.6%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅31.8%；Bonk(BONK)近一週跌幅28.2%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅22.7%。
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