盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額0.35億
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 09:19
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，01日09:19相關指數下跌2.43%，總成交額0.35億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)01日09:19股價下跌0.55元，報18.15元，跌幅2.94%。
玻璃陶瓷近5日上漲13.41%，集中市場加權指數下跌0.27%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+13.41%
|-0.27%
|近一月
|+11.14%
|-0.2%
|近三月
|-2.46%
|-3.51%
|近六月
|+6.66%
|+9.51%
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