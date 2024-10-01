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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額0.35億

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 09:19


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，01日09:19相關指數下跌2.43%，總成交額0.35億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)01日09:19股價下跌0.55元，報18.15元，跌幅2.94%。

玻璃陶瓷近5日上漲13.41%，集中市場加權指數下跌0.27%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +13.41% -0.27%
近一月 +11.14% -0.2%
近三月 -2.46% -3.51%
近六月 +6.66% +9.51%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22333.840.49%
台玻18.65-0.27%

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