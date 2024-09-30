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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額213.48億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:49


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，30日12:49相關指數下跌2.07%，總成交額213.48億元，大盤占比8.05%。

該產業上漲家數13、下跌家數44、平盤家數5。領跌個股緯穎(6669-TW)30日12:48股價下跌85元，報1740.0元，跌幅4.66%。

電腦週邊近5日上漲3.12%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +3.12% +3.16%
近一月 -0.36% +2.96%
近三月 -9.42% -0.75%
近六月 -5.55% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22224.54-2.62%
緯穎1715-6.03%

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加權指數法興(售) 槓桿9.15

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