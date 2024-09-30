盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額213.48億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:49
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，30日12:49相關指數下跌2.07%，總成交額213.48億元，大盤占比8.05%。
該產業上漲家數13、下跌家數44、平盤家數5。領跌個股緯穎(6669-TW)30日12:48股價下跌85元，報1740.0元，跌幅4.66%。
電腦週邊近5日上漲3.12%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.12%
|+3.16%
|近一月
|-0.36%
|+2.96%
|近三月
|-9.42%
|-0.75%
|近六月
|-5.55%
|+12.64%
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