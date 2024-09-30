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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)、萬海 (2615-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)、萬海 (2615-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)


5. 外資當日 (27) 買超的股票
群創 (3481-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中石化 (1314-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
新光金120.00%
群創16.42.18%
萬海102.5-4.65%
國泰金67.2-0.44%
中鋼23.250.65%
中石化9.49-0.94%
元大台灣價值高息9.75-0.61%
復華台灣科技優息19.05-0.78%
中信中國高股息12.62.77%

鉅亨贏指標

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#營收創高股

偏強
萬海

79.17%

勝率

#偏強機會股

偏強
群創

77.78%

勝率

#波段上揚股

偏強
群創

77.78%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
群創

77.78%

勝率

#均線指標上攻

偏強
群創

77.78%

勝率

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