鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.19億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-28 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅13.7%；Wormhole(W)24小時跌幅12.9%；系統幣(SYS)24小時跌幅11.2%。

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