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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.88%，總成交額180.58億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 12:20


台股今日航運業類股表現強勁，27日12:20相關指數上漲2.88%，總成交額180.58億元，大盤占比6.06%。

該產業上漲家數20、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股新興(2605-TW)27日12:20股價上漲2.7元，報30.15元，漲幅9.84%。

航 運 業近5日上漲8.04%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +8.04% +3.7%
近一月 +8.42% +2.78%
近三月 -0.45% -0.56%
近六月 +28.72% +13.58%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22941.630.36%
新興30.159.84%

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