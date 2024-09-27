盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.88%，總成交額180.58億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 12:20
台股今日航運業類股表現強勁，27日12:20相關指數上漲2.88%，總成交額180.58億元，大盤占比6.06%。
該產業上漲家數20、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股新興(2605-TW)27日12:20股價上漲2.7元，報30.15元，漲幅9.84%。
航 運 業近5日上漲8.04%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+8.04%
|+3.7%
|近一月
|+8.42%
|+2.78%
|近三月
|-0.45%
|-0.56%
|近六月
|+28.72%
|+13.58%
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