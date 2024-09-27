search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額10.35億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:49


台股今日鋼鐵工業類股表現強勁，27日09:49相關指數上漲2.17%，總成交額10.35億元，大盤占比1.01%。

該產業上漲家數28、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股中鴻(2014-TW)27日09:49股價上漲1.45元，報20.95元，漲幅7.44%。

鋼鐵工業近5日上漲1.17%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 +1.17% +3.7%
近一月 -1.02% +2.78%
近三月 -6.86% -0.56%
近六月 -3.53% +13.58%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22911.260.23%
中鴻21.4510.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.92
加權指數法興(售) 槓桿6.94

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
中鴻

73.33%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
中鴻

73.33%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
中鴻

73.33%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
中鴻

73.33%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
中鴻

73.33%

勝率

延伸閱讀


Empty