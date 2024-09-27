盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額10.35億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:49
台股今日鋼鐵工業類股表現強勁，27日09:49相關指數上漲2.17%，總成交額10.35億元，大盤占比1.01%。
該產業上漲家數28、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股中鴻(2014-TW)27日09:49股價上漲1.45元，報20.95元，漲幅7.44%。
鋼鐵工業近5日上漲1.17%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.17%
|+3.7%
|近一月
|-1.02%
|+2.78%
|近三月
|-6.86%
|-0.56%
|近六月
|-3.53%
|+13.58%
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