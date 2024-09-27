中國證監會再發布新一波救市政策 推動中長期資金入市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 13:00

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繼周二 (24 日) 聯袂中國人民銀行 (央行) 釋放一系列救市措施後，中國證監會周四 (26 日) 晚間又跟中央金融辦共同印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》(下稱《意見》)，這被業內稱為首個「中字頭」推動資金入市文件。

中國證監會表示，《意見》主要目標是，經過一段時間努力，推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，資本市場投資者結構更加合理，投資行為長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提升，中長期價值投資理念深入人心，形成中長期資金更好發揮引領作用、投融資兩端發展更為平衡、資本市場功能更好發揮的新局面。

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《意見》主要舉措有三大方面；一是建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態，二是大力發展權益類公募基金，支援私募證券投資基金穩健發展，三是著力完善各類中長期資金入市配套政策制度。

在生態建設方面，將多措並舉提高上市公司品質，鼓勵具備條件的上市公司回購增持，有效提升上市公司投資價值，嚴厲打擊資本市場各類違法行為，持續塑造健康的市場生態。

在發展公募、私募方面，將加強基金公司投研核心能力建設，制定科學合理、公平有效的投研能力評價指標體系，引導基金公司從規模導向向投資者回報導向轉變，豐富公募基金可投資產類別，建立 ETF 指數基金快速審批通道，持續提高權益類基金規模和佔比，穩步降低公募基金行業綜合費率，推動公募基金投顧試點轉常規，鼓勵私募證券投資基金豐富產品類型和投資策略。

在配套政策上，將建立健全商業保險資金、各類退休金等中長期資金的三年以上長週期考核機制，培育壯大保險資金等耐心資本，打通影響保險資金長期投資的制度障礙，完善考核評估機制，完善權益投資監管制度，督促指導國有保險公司優化長週期考核機制，促進保險機構做堅定的價值投資者，為資本市場提供穩定的長期投資。

此外，將完善全國社保基金、基本退休保險基金投資政策制度，支持具備條件的用人單位放開企業年金個人投資選擇，鼓勵企業年金基金管理人探索開展差異化投資。

業內人士表示，股市要發展好有兩大關鍵，一是有沒有好的投資標的，二是有沒有充分的投資資金，《意見》文件此時推出將有助於推動解決 A 股市場長期的增量資金問題。

業內人士認為，近幾年公募基金凈值回撤較大，行業面臨一定挑戰。 此次《意見》提出多項發展舉措，將有助於豐富產品和服務，強化基金公司與投資者的利益一致性，提升投資者獲得感。

不過業內人士表示，中國證監會多年來一直在努力推動中長期資金入市，此次檔如何落實，還需要關注後續具體的執行。