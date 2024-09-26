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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額0.56億

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:49


台股今日紡織纖維類股表現疲軟，26日10:49相關指數下跌2%，總成交額0.56億元，大盤占比0.08%。

該產業上漲家數3、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股郡都開發(4402-TW)26日10:47股價下跌3.7元，報33.65元，跌幅9.91%。

紡織纖維股價指數近5日下跌2.28%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.28% +2.73%
近一月 -1.22% -0.55%
近三月 +2.56% +0.7%
近六月 +8.0% +7.1%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22847.590.38%
郡都開發33.65-9.91%

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加權指數法興(購) 槓桿6.87
加權指數法興(售) 槓桿6.61

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