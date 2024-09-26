盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額0.56億
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:49
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，26日10:49相關指數下跌2%，總成交額0.56億元，大盤占比0.08%。
該產業上漲家數3、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股郡都開發(4402-TW)26日10:47股價下跌3.7元，報33.65元，跌幅9.91%。
紡織纖維股價指數近5日下跌2.28%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.28%
|+2.73%
|近一月
|-1.22%
|-0.55%
|近三月
|+2.56%
|+0.7%
|近六月
|+8.0%
|+7.1%
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