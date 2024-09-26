search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額85.55億

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:19


台股今日其他電子業類股表現強勁，26日10:19相關指數上漲2.08%，總成交額85.55億元，大盤占比13.87%。

該產業上漲家數24、下跌家數14、平盤家數9。領漲個股雙鴻(3324-TW)26日10:19股價上漲60元，報706.0元，漲幅9.29%。

其他電子類指數近5日上漲2.11%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.11% +2.73%
近一月 +4.58% -0.55%
近三月 +8.89% +0.7%
近六月 +22.85% +7.1%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22847.830.38%
雙鴻7048.98%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.94
加權指數法興(售) 槓桿6.72

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

中弱短強
雙鴻

78.95%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
雙鴻

78.95%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
雙鴻

78.95%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
雙鴻

78.95%

勝率

#投信認養股

中弱短強
雙鴻

78.95%

勝率

延伸閱讀


Empty