盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額85.55億
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 10:19
台股今日其他電子業類股表現強勁，26日10:19相關指數上漲2.08%，總成交額85.55億元，大盤占比13.87%。
該產業上漲家數24、下跌家數14、平盤家數9。領漲個股雙鴻(3324-TW)26日10:19股價上漲60元，報706.0元，漲幅9.29%。
其他電子類指數近5日上漲2.11%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.11%
|+2.73%
|近一月
|+4.58%
|-0.55%
|近三月
|+8.89%
|+0.7%
|近六月
|+22.85%
|+7.1%
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