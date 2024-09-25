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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額238.84億

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 11:04


台股今日航運業類股表現強勁，25日11:04相關指數上漲2.18%，總成交額238.84億元，大盤占比9.2%。

該產業上漲家數21、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股中櫃(2613-TW)25日11:03股價上漲3.3元，報36.5元，漲幅9.94%。

航 運 業近5日上漲3.87%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +3.87% +1.99%
近一月 +2.63% +0.58%
近三月 -5.96% -2.32%
近六月 +20.04% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22719.341.28%
中櫃36.59.94%

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