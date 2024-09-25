盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額238.84億
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 11:04
台股今日航運業類股表現強勁，25日11:04相關指數上漲2.18%，總成交額238.84億元，大盤占比9.2%。
該產業上漲家數21、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股中櫃(2613-TW)25日11:03股價上漲3.3元，報36.5元，漲幅9.94%。
航 運 業近5日上漲3.87%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.87%
|+1.99%
|近一月
|+2.63%
|+0.58%
|近三月
|-5.96%
|-2.32%
|近六月
|+20.04%
|+10.17%
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