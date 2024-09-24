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鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額0.72億

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 11:49


台股今日航運業類股表現強勁，24日11:49相關指數上漲2.19%，總成交額0.72億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股正德(2641-TW)24日11:49股價上漲0.7元，報19.35元，漲幅3.75%。

航運運輸股價指數近5日上漲0.29%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.29% +0.86%
近一月 -2.08% -1.59%
近三月 -7.1% -1.25%
近六月 -2.78% +6.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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