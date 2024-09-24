盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額0.72億
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 11:49
台股今日航運業類股表現強勁，24日11:49相關指數上漲2.19%，總成交額0.72億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股正德(2641-TW)24日11:49股價上漲0.7元，報19.35元，漲幅3.75%。
航運運輸股價指數近5日上漲0.29%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.29%
|+0.86%
|近一月
|-2.08%
|-1.59%
|近三月
|-7.1%
|-1.25%
|近六月
|-2.78%
|+6.45%
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