鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.56億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.56億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.92億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅17.6%；BURGER(BURGER)24小時跌幅9.79%；DATA(DATA)24小時跌幅10.4%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅18.1%；TRU(TRU)近一週漲幅3.41%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅3.26%。