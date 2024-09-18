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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額196.50億

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 13:19


台股今日光電業類股表現疲軟，18日13:19相關指數下跌2.11%，總成交額196.50億元，大盤占比7.43%。

該產業上漲家數25、下跌家數41、平盤家數2。領跌個股大立光(3008-TW)18日13:19股價下跌120元，報2505.0元，跌幅4.57%。

光 電 業近5日上漲5.01%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +5.01% +3.73%
近一月 0.0% -2.23%
近三月 -1.99% -2.87%
近六月 +9.03% +11.01%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21678.84-0.78%
大立光2505-4.57%

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