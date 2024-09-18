盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額196.50億
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 13:19
台股今日光電業類股表現疲軟，18日13:19相關指數下跌2.11%，總成交額196.50億元，大盤占比7.43%。
該產業上漲家數25、下跌家數41、平盤家數2。領跌個股大立光(3008-TW)18日13:19股價下跌120元，報2505.0元，跌幅4.57%。
光 電 業近5日上漲5.01%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.01%
|+3.73%
|近一月
|0.0%
|-2.23%
|近三月
|-1.99%
|-2.87%
|近六月
|+9.03%
|+11.01%
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