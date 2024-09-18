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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額1.92億

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:49


台股今日電器電纜類股表現強勁，18日09:49相關指數上漲2.11%，總成交額1.92億元，大盤占比0.27%。

該產業上漲家數8、下跌家數1、平盤家數6。領漲個股華新(1605-TW)18日09:49股價上漲0.8元，報32.4元，漲幅2.53%。

電器電纜近5日上漲3.28%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +3.28% +3.73%
近一月 -5.72% -2.23%
近三月 -12.38% -2.87%
近六月 -0.25% +11.01%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21809.62-0.19%
華新32.32.22%

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