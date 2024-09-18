盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額1.92億
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 09:49
台股今日電器電纜類股表現強勁，18日09:49相關指數上漲2.11%，總成交額1.92億元，大盤占比0.27%。
該產業上漲家數8、下跌家數1、平盤家數6。領漲個股華新(1605-TW)18日09:49股價上漲0.8元，報32.4元，漲幅2.53%。
電器電纜近5日上漲3.28%，集中市場加權指數上漲3.73%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.28%
|+3.73%
|近一月
|-5.72%
|-2.23%
|近三月
|-12.38%
|-2.87%
|近六月
|-0.25%
|+11.01%
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