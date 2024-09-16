盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.62%，總成交額9.15億
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:49
台股今日化學工業類股表現強勁，16日09:49相關指數上漲2.62%，總成交額9.15億元，大盤占比1.51%。
該產業上漲家數23、下跌家數2、平盤家數3。領漲個股勝一(1773-TW)16日09:48股價上漲8.5元，報181.0元，漲幅4.93%。
化學工業近5日上漲2.27%，集中市場加權指數上漲1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.27%
|+1.51%
|近一月
|+4.27%
|-0.62%
|近三月
|+0.05%
|-3.31%
|近六月
|+0.95%
|+10.55%
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