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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.62%，總成交額9.15億

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 09:49


台股今日化學工業類股表現強勁，16日09:49相關指數上漲2.62%，總成交額9.15億元，大盤占比1.51%。

該產業上漲家數23、下跌家數2、平盤家數3。領漲個股勝一(1773-TW)16日09:48股價上漲8.5元，報181.0元，漲幅4.93%。

化學工業近5日上漲2.27%，集中市場加權指數上漲1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 +2.27% +1.51%
近一月 +4.27% -0.62%
近三月 +0.05% -3.31%
近六月 +0.95% +10.55%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21752.19-0.03%
勝一1804.35%

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加權指數法興(售) 槓桿5.29

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