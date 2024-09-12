盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額98.46億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:19
台股今日電機機械類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.46%，總成交額98.46億元，大盤占比6.61%。
該產業上漲家數41、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股喬福(1540-TW)12日10:19股價上漲4.35元，報48.1元，漲幅9.94%。
電機機械近5日下跌1.98%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.98%
|-0.29%
|近一月
|-1.9%
|-2.04%
|近三月
|-11.08%
|-3.49%
|近六月
|+1.6%
|+6.62%
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