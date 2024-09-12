search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額98.46億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:19


台股今日電機機械類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.46%，總成交額98.46億元，大盤占比6.61%。

該產業上漲家數41、下跌家數5、平盤家數2。領漲個股喬福(1540-TW)12日10:19股價上漲4.35元，報48.1元，漲幅9.94%。

電機機械近5日下跌1.98%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -1.98% -0.29%
近一月 -1.9% -2.04%
近三月 -11.08% -3.49%
近六月 +1.6% +6.62%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21670.13.04%
喬福48.19.94%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9
加權指數法興(售) 槓桿5.15

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

偏強
喬福

70.83%

勝率

#極短線強勢

偏強
喬福

70.83%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
喬福

70.83%

勝率

#營收創高股

偏強
喬福

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty