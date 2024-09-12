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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.11億美元，ApeCoin(APE)24小時漲幅達8.53%

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,942.2美元，24小時漲跌幅+1.71%；以太幣(ETH)現報價格2,368.61美元，24小時漲跌幅+0.48%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.79億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.27億美元。

24小時漲幅：ApeCoin(APE)24小時漲幅8.53%；Saga(SAGA)24小時漲幅5.39%；Gifto(GFT)24小時漲幅3.39%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅21.9%；TKO(TKO)24小時跌幅17.6%；Sui(SUI)24小時跌幅12.4%。


近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅13.2%；Biswap(BSW)近一週漲幅8.6%；SUN(SUN)近一週漲幅7.65%。

近一週跌幅：TKO(TKO)近一週跌幅41.1%；SuperVerse(SUPER)近一週跌幅35.7%；BinaryX(BNX)近一週跌幅33.4%。

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