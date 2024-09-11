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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額21.11億

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 09:34


台股今日航運業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額21.11億元，大盤占比3.6%。

該產業上漲家數23、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)11日09:34股價上漲2.6元，報76.7元，漲幅3.51%。

航 運 業近5日下跌3.56%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -3.56% -4.65%
近一月 -0.27% -1.89%
近三月 -17.03% -3.63%
近六月 +8.92% +6.46%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21090.590.13%
萬海76.73.51%

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