盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額21.11億
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 09:34
台股今日航運業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額21.11億元，大盤占比3.6%。
該產業上漲家數23、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)11日09:34股價上漲2.6元，報76.7元，漲幅3.51%。
航 運 業近5日下跌3.56%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.56%
|-4.65%
|近一月
|-0.27%
|-1.89%
|近三月
|-17.03%
|-3.63%
|近六月
|+8.92%
|+6.46%
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